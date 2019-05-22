Чекають на скасування закону про люстрацію: Горбаль назвав, хто може полегшити життя представникам колишньої влади

Експерт із фінансових питань Василь Горбаль зазначив, що у певній конкурентній боротьбі за посаду глави Адміністрації президента перемогла людина, яка має досвід державного управління та політичний досвід, тим більше у процесах, де потрібне швидке реагування. Єдиним застереженням, за його словами, може бути те, аби Андрій Богдан, як глава президентської адміністрації, у майбутньому не проводив самостійну політичну гру, свідками якої українці були у минулому.

Горбаль наголосив, що сьогодні є дискусія про закон про люстрацію. І навіть, якщо Конституційний суд визнає неконституційними певні його положення, то Верховній Раді потрібно буде вносити до нього зміни. Але таке рішення КС, за його словами, не відміняє дію закону.

Він припускає, що в країні є велика кількість людей, які чекають на відміну цього закону, з огляду на те, що багато з них не можуть працевлаштуватись, а серед них є багато фахівців, які просто попали під дію цього закону.

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