Часу може не вистачити: віце-прем'єр попередила про можливі проблеми з новим складом Єврокомісії

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що до програми співпраці з МВФ прив'язані інші кредитні умови України, наприклад з Євросоюзом і надання другого траншу макрофінансової допомоги в 500 млн євро.

Показник, за її словами, є те, чи виконує або не виконує Україна ці зобов'язання перед МВФ, що є маркером для продовження співпраці з ЄС, умови з яким підписав нинішній склад Єврокомісії. Проте, вона нагадала, що у жовтні цей склад, скоріш за все, буде змінюватись і невідомо, чи буде готовий новий склад Єврокомісії прийняти застереження України про те, що виконання цих вимог переноситься на більш пізній термін.

Вона нагадала, що попередні ситуації, коли виконання вимог не були виконані до початку листопада, перетворювались у неможливість здійснення запозичень на внутрішньому європейському ринку.

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