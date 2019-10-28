Частина з них – "голоштаньки": Тарас Чорновіл про "слуг народу"

Політичний експерт Тарас Чорновіл у прямому етері ObozTV прокоментував чутки про можливий конфлікт в середині фракції "Слуга народу".

"Там є два поверхи проблем. Перший поверх - це той, який ми всі бачимо. Він дуже показовий і абсолютно прогнозований. Ну, завели абсолютно різних людей. Частина з них голоштаньки, які нічого в житті не мали, ну та інспекторка газової контори. яка завжди підтримувала "Опозиційний блок" - отака людина; фотограф сімейний - всі ці люди потягнуться до кожного, хто їм щось запропонує, не обов'язково напряму грошима. тому що вони розуміють, що вони один єдиний раз піднялись на верхівку. Потім вони з неї зваляться. Тому вони мають зробти собі який заміс на усе майбутнє життя. Ще раз кажу - не обов'язково грошима", - заявив політичний експерт.

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