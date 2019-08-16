Бюджетні кошти на освіту використовуються неефективно: заява омбудсмена

Кабінет міністрів України офіційно призначив директора спеціалізованої школи №148 у місті Києві Сергія Горбачова на посаду першого освітнього омбудсмена України.

Горбачов прокоментував своє призначення та зробив кілька заяв про порушення прав громадян у сфері освіти в Україні. За словами Горбачова, права усіх учасників освітнього процесу порушуються дуже часто, це стосується і дітей, і вчителів і батьків. Великою проблемою він назвав часті ситуації, коли відбувається зіткнення різних прав учасників освітнього процесу.

Омбудсмен закликав громадських активістів долучатися до роботи щодо покращення якості освіти. Горбачов зазначив, що як освітній омбудсмен він займатиметься освітнім процесом і проблеми, на які він звертатиме увагу в першу чергу, це все коло проблем, які виникають у ході процесу освіти, як шкільної, так і університетської.

Найбільшою проблемою він назвав проблему недостатнього фінансування освіти та неефективного використання тих коштів, які надходять із бюджету.

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