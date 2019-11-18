Бюджет 2020 мало чим відрізняється від попередніх: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував ухвалення українського кошторису на 2020 рік, згідно до якого із 1 січня прожитковий мінімум в Україні встановлений на рівні 2027 грн на одну особу. Новий кошторис вже критикують у суспільстві.

"Я би сказав, що потрібно проаналізувати взагалі формування бюджету, починаючи з 1991 року. Навіть ті. хто тепер активно критикує бюджет з політиків, коли вони були у каденції, хіба вони прописували якісь інші стандарти. Початок будь-яких реформ - це перестати говорити брехню та перестати виправдовувати брехню. Якщо ми візьмемо ті 2 тисячі, а реально в Україні потрібно 9 тисяч, то 6-7 тисяч крутяться в тіні, відбуваються якісь розрахунки, людина десь заробляє додатково, бо вона має прогодувати сім'ю. По-друге, якщо ми проаналізуємо даний бюджет, то він майже не відрізняється від попереднього", - заявив експерт.

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