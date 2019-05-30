Бенефициары президента Зеленского

Президентские выборы принесли неожиданный результат. Аваков, Коломойский и даже Пинчук... Сразу трое считают себя распорядителями будущего Юного Президента). . Так ли это на самом деле?

Черное и Белое (1 выпуск)

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