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Бенефициары президента Зеленского

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Президентские выборы принесли неожиданный результат. Аваков, Коломойский и даже Пинчук... Сразу трое считают себя распорядителями будущего Юного Президента). . Так ли это на самом деле?

Черное и Белое (1 выпуск)

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Автор
Михайло ПодолякМихайло Подоляк
Тема
Відео блоги
Особи
Ігор КоломойськийВолодимир ЗеленськийВіктор ПінчукПетро ПорошенкоАрсен АваковВолодимир Путін
Теги
Выборы ПрезидентаВолодимир Зеленськийзеленськийколомойский
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