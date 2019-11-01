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1 листопада • оновлено в 20:36
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Стиліст розповів про тренди чоловічої моди

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Fashion-редактор Роман Тимофеєв у прямому етері ObozTV розповів про тренди чоловічої моди в 2019 році.

Він зазначив, що у чоловічій моді зараз актуальні декілька напрямків. Вони контр-культурні та існують в різні пори року. Зараз чоловічі костюми припинили бути прерогативою дідусів та депутатів. Чоловічий костюм зараз знову у моді.

Тимофеєв заявив, що бачить прогрес у чоловічій моді. Зараз наймоднішими є шкіряні піджаки, водолазка та ланцюжки. Також модним є вельветовий одяг та різноманітні капелюхи.

"У моді все циклічно, але це не означає, що можна вдягнути те, що було популярним 30 років тому. Циклічні лише образи", - додав він.

За його словами, краще шити одяг на замовлення, проте також можна придбати якісний одяг і у звичайному магазині.

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