Альтернативне м'ясо зі США: Росія вже закуповує

У Росії почнуть продавати альтернативне рослинне м'ясо виробництва американської компанії Beyond Meat.

Упаковка з двома котлетами загальною масою 227 грамів коштуватиме 750 рублів (290 гривень), повідомляє "Інтерфакс".

У такий спосіб, щоб придбати кілограм вегетаріанського м'яса знадобиться понад 3000 рублів (1200 гривень).

Beyond Meat була створена у 2009 році Ітаном Брауном. Серед інвесторів – засновник Microsoft Білл Гейтс, актор Леонардо Ді Капріо, колишній гендиректор McDonalds Дон Томпсон.

У 2019 компанія провела IPO (перший публічний продаж акцій акціонерного товариства) і залучила 240 млн доларів.

Альтернативне м'ясо Beyond Meat виробляє з горохового білка, води, рапсової олії. Нещодавно вони також почали використовувати борошно з цвіркунів, відходи від какао-бобів і коноплі.

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