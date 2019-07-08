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Долар впав нижче 26 гривень: причини і прогноз на кінець 2019 року

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Що відбувається з курсом гривні? Чому долар дешевшає і як довго це триватиме? Яких змін на валютному ринку варто очікувати до кінця 2019 року?

В ефірі – детальне пояснення ситуації і прогноз від експерта з економічних питань Олега Пендзина.

"У бюджеті на 2019 рік був закладений середньорічний курс 29,4 грн/ $. Я абсолютно впевнений, що такого середньорічного курсу у нас не буде. Але очікувати середньорічний курс на рівні 28 грн/$ – цілком реально. Думаю, в кінці року буде ослаблення гривні приблизно до цієї цифри – 28-28,5 грн/$ ", – передбачає експерт.

На його думку, ослаблення гривні почнеться з листопада і триватиме до кінця року. У цей час очікується "досить сильний тиск на валютний ринок".

Більше про причини таких коливань і про ситуацію на валютному ринку в цілому – дивіться в цьому випуску Бурчук Live.

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Олег Пендзин
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