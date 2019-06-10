Філарет в руках Москви: релігієзнавець розповів, хто маніпулює патріархом

Релігієзнавець Дмитро Горєвой звернув увагу на підтримку дій Філарета з боку священослужителів. За його словами, її надають виключно ті єписопи, які поживають на терені Російської Федерації. Він наголосив, що після 2014 року, а особливо після отримання українською православною церквою Томоса, жодна парафія ПЦУ без дозволу російської влади, без дозволу ФСБ функціонувати в Росії не може.

Він зауважив, що зараз відбувається певна гра на амбіціях та слабкостях почесного патріарха; саме ці єпископи з Росії радять Філарету робити ті чи інші кроки, аргументуючи тим, що його образили, його обділили увагою, йому потрібно отримати те, що він по праву заслужив.

Все це, за словами релігієзнавця, дуже скидається на дуже грамотно сплановану спецоперацію російських спецслужб.

Нагадаємо, почесний патріарх ПЦУ Філарет має намір зібрати Помісний собор, щоб затвердити законність існування Київського патріархату без його виходу з Православної церкви України.

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