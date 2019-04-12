Український етно-метал гурт випускає альбом на світовому лейблі

Гості, Віктор Жалнін (вокал, цимбали) та Анатолій Жалнін (гітара), учасники гурту "Мотанка" розповіли деталі підписання контакту з австрійським лейблом Napalm Records. За словами виконавців, після конкурсу музичного фестивалю Wacken Open Air Metal Battle у Німеччині, на якому "Мотанка" посіла друге місце, до гурту звернулось букінг-агенство, з пропозицією організовувати для концерти за кордоном.

Але для цього, за словами музикантів, гурт мав бути обов'язково підписаним на лейбл. Виявилося, що у букера є знайомий із Napalm Records, який, за п'ять хвилин після відправки йому аудіозапису, у відповідь надіслав підписаний контракт.

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