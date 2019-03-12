МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Що сталося з Олегом Винником: продюсер музичного телеканалу М2 розкрив подробиці

177Читати матеріал російською

Продюсер телеканалу М2 Роман Муха розповів про деталі і плани цьогорічного музичної премії "Золота жар-птиця" та фінал "Хіт-конвеєра". Він зазначив, що через те, що Олег Винник не випустив цього року жодного "крутого" кліпу на україномовну пісню, популярний виконавиць залишиться без нагороди.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Роман Муха

Новини

Всі новини