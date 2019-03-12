Що сталося з Олегом Винником: продюсер музичного телеканалу М2 розкрив подробиці

Що сталося з Олегом Винником: продюсер музичного телеканалу М2 розкрив подробиці177Читати матеріал російською
Продюсер телеканалу М2 Роман Муха розповів про деталі і плани цьогорічного музичної премії "Золота жар-птиця" та фінал "Хіт-конвеєра". Він зазначив, що через те, що Олег Винник не випустив цього року жодного "крутого" кліпу на україномовну пісню, популярний виконавиць залишиться без нагороди.
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