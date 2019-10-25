Бундестаг відмовився знімати санкції: проросійські партії в Німеччині обурені

У Німеччині Бундестаг відмовився знімати санкції з РФ. Пропозиція надійшла від проросійських партій "Альтернатива для Німеччини" і "Ліві".

Про це повідомляє "РИА Новости". Політики пропонували не продовжувати санкції проти Росії та вести політику кооперації з цією країною. В підсумку голосування 535 депутатів не підтримали зняття штрафів і зміну дипломатичних відносин, за висловилися лише 75.

Під час засідання політики запевнили, що стратегія умиротворення стосовно Кремля не принесла позитивних результатів.

Нагадаємо, раніше представники вищезгаданих партій не раз відвідували анексований РФ Крим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, посеред жовтня в Євросоюзі заявили, що не мають наміру знімати економічні санкції з Російської Федерації. Як стало відомо, позиція парламентарів не відрізняється від позиції європейських міністрів. У них є розуміння того, що Росія несе загрозу не тільки Україні, а й усій Європі.

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