"Брати Гадюкіни" розповіли про свій новий альбом "І сміх, і гріх"
Легендарний український гурт "Брати Гадюкіни" стали гостями прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".
Вони розповіли про свій новий альбом "І сміх, і гріх". 3 грудня гурт презентував цей альбом у столичному клубі Caribbean.
Музиканти розповіли, що не зважаючи на солідний професійний стаж - гурт вже більше 30-ти років на сцені - перед цим концертом хвилювались, як ніколи.
Вони прокоментували одну з найгучніших та найскандальніших пісень нового альбому "Крав".
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы