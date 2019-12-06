"Брати Гадюкіни" розповіли про свій новий альбом "І сміх, і гріх"

Легендарний український гурт "Брати Гадюкіни" стали гостями прямого етеру інфо-панк шоу "Бурчук LIVE".

Вони розповіли про свій новий альбом "І сміх, і гріх". 3 грудня гурт презентував цей альбом у столичному клубі Caribbean.

Музиканти розповіли, що не зважаючи на солідний професійний стаж - гурт вже більше 30-ти років на сцені - перед цим концертом хвилювались, як ніколи.

Вони прокоментували одну з найгучніших та найскандальніших пісень нового альбому "Крав".

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