Борислав Береза зіграє роль у виставі "Толік-молочар"
Кінопродюсер Ірина Вратарьова, актор та телеведучий Олексій Суханов, політик та актор Борислав Береза у прямому етері на ObozTV розповіли про свою виставу "Толік- молочар"
Прем'єра вистави "Толік- молочар" за п’єсою Максима Курочкіна за мотивами творів Шолом Алейхема відбудеться 8 грудня в МЦКМ "Жовтневий"
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