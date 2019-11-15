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15 листопада • оновлено в 19:09
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Борислав Береза зіграє роль у виставі "Толік-молочар"

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Кінопродюсер Ірина Вратарьова, актор та телеведучий Олексій Суханов, політик та актор Борислав Береза у прямому етері на ObozTV розповіли про свою виставу "Толік- молочар"

Прем'єра вистави "Толік- молочар" за п’єсою Максима Курочкіна за мотивами творів Шолом Алейхема відбудеться 8 грудня в МЦКМ "Жовтневий"

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Борислав Береза Олексій Суханов
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