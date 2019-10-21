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21 жовтня • оновлено в 17:16
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Борис Джонсон створив військовий кабінет: що це означає для ЄС

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Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо створення військового кабінету у Британії, яка має намір виходити з ЄС.

"Борис Джонсон є ідеальним політиком скандального типу. Якщо дати йому можливість перевернути стіл, він приходить і його перевертає. Це така модель поведінки, щоб ви розуміли. Це є більше типаж Трампа теж, це нестандартний політик, який наближений до скандалу. для нього скандал - це те, що підвищує його рейтинг. В Українській політиці таким був Ляшко. Коли немає скандалу - Ляшка не чути", - заявив Семенюк.

Він пояснив, що цей "військовий кабінет" - це остання спроба Джонсона втримати перевагу на своїй стороні, тому що будь-які інші його аргументи не працюють.

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