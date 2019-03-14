Бойовики ІДІЛ проводитимуть теракти в Росії – експерт

Андрій Каракуц, експерт-міжнародник зазначив, що події у Сирії, у березні 2011 року, були продовження руху, так званої "Арабської весни", коли в різних країнах Північної Африки та Близького Сходу відбувалися протести, але мало хто розумів, що подібні виступи у Сирії переростуть у громадянський конфлікт, який буде продовжуватись стільки років.

За його словами, ті протиріччя, які були в Сирії розв'язати легко, навіть за участі міжнародних військових сил, не вдалося. Він нагадав, що до 2015 року сирійський диктатор Башар Асад терпів поразки, аж до поки йому на допомогу не прийшли Росія та Іран.

Він зазначив, що велика кількість громадян Росії, які поїхали до Сирії, воювати на боці "Ісламської держави" та брали участь в терористичних атаках, зараз повернулись додому і, за словами експерта, будуть намагатись розширювати зони свого впливу, зокрема застосовуючи свій терористичний досвід вже на території Росії.

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