Бойове злагодження ЗСУ за британськими стандартами: в Генштабі розкрили подробиці

Бойове злагодження ЗСУ за британськими стандартами: в Генштабі розкрили подробиці60Читати матеріал російською
Заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України Геннадій Коваленко розповів, що у рамках військово-технічного співробітництва ЗСУ з офіцерами Великобританії та США, українські військові не тільки отримують передовий досвід та проходять тактично-бойове злагодження за провідними методами НАТО, але й діляться із арміями-союзниками своїм, набутим на Донбасі, досвідом.
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