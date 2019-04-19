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Бойове злагодження ЗСУ за британськими стандартами: в Генштабі розкрили подробиці

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Заступник начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу Збройних Сил України Геннадій Коваленко розповів, що у рамках військово-технічного співробітництва ЗСУ з офіцерами Великобританії та США, українські військові не тільки отримують передовий досвід та проходять тактично-бойове злагодження за провідними методами НАТО, але й діляться із арміями-союзниками своїм, набутим на Донбасі, досвідом.

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