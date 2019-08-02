Богдан проговорився: що важливого сказав глава адміністрації Зеленського за три місяці

Поки в політичних і медійних колах киплять суперечки про подальшу долю глави Офісу президента України Андрія Богдана, ми вирішили підвести невелику риску під трьома місяцями його перебування в публічній політиці.

Як в інтерв'ю українським телеканалам, так і в офіційних виступах з квітня по серпень 2019 року, Богдан зробив не тільки велику кількість "суперечливих" заяв, більшість з яких можна внести в "словник зради", якби він існував. Деякі його висловлювання вказали або на надмірне хвилювання під час публічних виступів, над якими він не зміг взяти гору, або на недостатньо добре володіння українською, не дивлячись на його "львівське походження", а можливо - на недостатньо хороший рівень освіченості.

Так чи інакше, але вираз "історичний ракурс" може сміливо конкурувати з не менш "крилатими фразами" Віталія Кличка.

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