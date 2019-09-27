Богдан гиркає на журналістів від стресу на роботі: експерт

Експерт ГО "Інформаційна безпека" Тетяна Попова прокоментувала скандали довкола спілкування представників влади із журналістами.

Вона заявила, що найбільше потрапляють під нападки влади журналісти програми "Схеми". Попова виступає проти того, щоб влада так поводила себе із журналістами, але на її думку нова влада України так поводиться виключно через відсутність досвіду із спілкування з журналістами.

Експертка наголосила, що люстрацію журналістів, про яку говорив Андрій Богдан, вона уявити собі не може. На її думку, всі ці заяви робилися через емоційний стан та надмірне навантаження, через стрес не роботі, який переживає пан Андрій Богдан. Вона порадила владі взяти на роботу ще одного піарника, який має досвід саме у сфері піару, а не у сфері журналістики.

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