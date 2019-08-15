Більшість українців потребують консультації психолога: лікар-психотерапевт

Психотерапевт, президент київської асоціації психотерапії Олексій Шевцов заявив, що більшість хвороб та проблем зі здоров'ям українці мають через стрес.

Він назвав стрес від соціальних відносин найголовнішим фактором, який погіршує фізичний стан українців. За його словами, величезною проблемою є те, що українці бояться відвідувати лікарів-психотерапевтів, оскільки у нашій ментальності закріпилося правило, що якщо людина ходить до психолога або психотерапевта, то її обов'язково зачинять у психлікарні. А це, звісно ж, зовсім не так.

Шевцов наголосив, що він є практикуючим лікарем і щодня проводить прийом пацієнтів. Зі свого досвіду він оцінює стрес, як найголовніший чинник усіх хвороб. Так, наприклад, вегето-судинна дистонія офіційно є виключеною із переліку хвороб ВОЗ, але люди із цим діагнозом в Україні зустрічаються дуже часто. І єдиний лікар, який дійсно може їм зарадити, за словами Шевцова - це лікар-психотерапевт.

Лікар показав важливі вправи, які мають виконувати люди, які багато часу проводять за комп'ютером та постійно переживають стресові ситуації.

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