Більшість українців не підтримує курс держави: коментар політичного експерта

Політичний експерт Олександр Москалюк у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував останні соціологічні опитування українців стосовно підтримки курсу, яким рухається Україна.

"Якби ще ось ці 53%, які висловились проти, сказали, так а в якому напрямку треба рухатись, то було би взагалі чудово. Люди просто рефлексують на новини і не намагають зрозуміти, чи є якісь плюси, чи є якісь мінуси. Більшість приймають рішення емоційно. А наші емоції є концентрованим відчуттям дійсності. В принципі не буває так, щоб населення завжди були задоволеним навіть найкращими лідерами", - заявив Москалюк.

Він також прокоментував, якою з гілок української влади громадяни незадоволені найбільше.

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