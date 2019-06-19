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"Більшість нещасних випадків відбувається на глибині 1 метр": як працюють рятувальники в Україні

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Гість студії – Денис Пікалов, співзасновник громадського об'єднання "Пляжний патруль", експерт з питань водної рекреації.

Продовжуємо обговорювати безпеку на пляжах і в міських басейнах. Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Чому рятувальники в Україні не можуть впоратися зі своєю роботою? Як убезпечити себе і свою дитину?

"Що я пораджу батькам: постійно тримати дитину в полі зору. На жаль, абсолютна більшість нещасних випадків відбувається на глибині 1 метр. Хтось штовхнув дитину, хтось не побачив. Це відбувається моментально", – каже Пікалов.

Чому треба навчати дітей безпечному плаванню і навичкам поведінки на воді з раннього віку? Про міжнародний досвід підготовки лайфгардів, яким варто скористатися Україні – дізнайтеся більше в цьому випуску програми.

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