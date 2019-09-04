Більше половини продуктів в Україні коштують дорожче ніж в ЄС: економіст

Глава національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко дав прогнози щодо динаміки ціноутворення у сфері продуктів харчування на осінь 2019 року.

Згідно до статистики за рік пісний борщ подорожчав на 22%, а м'ясний на 9%. Середня вартість борщу в Україні на липень 2019 року становить 108 грн, що на 9 грн більше, ніж попереднього року. У той же час, середня зарплата в Україні зросла на 18%.

Дорошенко наголосив, що здорожчання або здешевшання продуктів в Україні пов'язано виключно із тим, що робить або не робить уряд. Експерт наголосив, що коли розвинені та цивілізовані країни світу хочуть зробити крок в перед у вирішенні якогось питання, вони роблять окремий державний орган, ане об'єднуть декілька міністерств в одну структуру.

Наприклад, більшість розвинених країн має окреме міністерство, яке займається збутом продукції, яку виробляє держава, це міністерство торгівлі, додав Дорошенко. В Україні, за словами експерта, навіть у міністерстві економіки не було окремої великої структури, яка би займалась продажем українських товарів за кордон. Був один заступник міністра із одним маленьким департаментом, який займався усіма питаннями, пов'язаними із продажем усієї української продукції.

Дорошенко зазначив, що для зменшення ціни на продукти в Україні потрібно почати зі зменшення оподаткування. В Україні, за його словами, один із найвищих ПДВ на продукти. У нас це 20%, у Німеччині - 5%, у Польщі 7%. Середній податок на додану вартість на продукти харчування по країнам ЄС становить 7%.

Це є основною причиною того, що більше 60% продуктів харчування, які продаються в Україні, мають вищу ціну ніж ті самі продукти у країнах ЄС.

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