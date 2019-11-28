Більше півмільйона ялинок перед новим роком лише для потреб киян: коментар еколога

Голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини щодо новорічної ялинки у Києві. За інформацією комунальників, для того щоб її зібрати, в Київ везуть 400 ялинок.

"Всеукраїнська екологічна ліга вже протягом 20 років виступає категорично проти того, щоб використовувати живі зрубані дерева у новорічний період. По Києву більше 500 тисяч дерев привозять, щоб продати перед Новим роком. І в останні дні ці дерева, які ніхто не продав, просто валяються по місту. За нашими підрахунками їх більше 20 тисяч", - заявила еколог.

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