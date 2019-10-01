Більше 50% державних закупівель обходили стару систему Prozorro: депутатка

Народна депутатка України Роксолана Підласа у прямому ефірі ObozTV прокоментувала новий закон про публічні закупівлі та закупівлю ліків зокрема.

Вона зазначила, що новий законопроект щодо прозорості закупівель усуває декілька недоліків, які були виявлені під час роботи попередньої системи. Так, наприклад, будівництво деяких доріг в країні відбувалось ділянками до 40 метрів, що дозволяло обходити проведення закупівлі через систему, та домовлятися напряму із підрядником, просто опублікувавши звіт у системі, який, знову ж таки, ні до чого нікого не зобов'язував, заявила народна депутатка.

Зараз така можливість прибрана, і тепер через систему будуть проводитись усі закупівлі від 50 тисяч гривень. За словами депутатки відтепер дробити закупівлі на менші шматки буде економічно недоцільно, і ніхто цим не буде займатись, щоб обійти систему. Зміни дозволять вивести з тіні більше 50% державних закупівель, що зекономить державі мільярди гривень.

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