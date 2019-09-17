Білорусь та РФ створили єдину державу: що це означає для України

Експерт з міжнародної та внутрішньої політики Ігар Тишкевич прокоментував новину про те. що Росія та Білорусь створили єдину конферативну державу.

Він оцінив, що ця новина пішла від газети "Комерсант", яка належить пану Алішеру Усманову. До цього були новини про перемовини між державими.

За словами Тишкевича, слово конфедерація у цьому матеріалі було використане як один із можливих варіантів перебігу подій. Сам експерт не виключає, що саме такий результат буде в самому кінці перемовин між ними. Він прокоментував окремо кожен із підписаних документів про створення спільних просторів у галузі безпеки, економіки та природних копалин, зазначивши, що все це є можливим, але із певними особливостями.

Білорусь, на думку Тишкевича, таким чином хоче уніфікувати умови для залучення інвесторів, які тепер будуть залучатись на умовах, на які РФ піде для роботи з європейськими інвесторами. Україна має думати про певні запобіжні заходи і про те, як ми можемо це використати, а не навішувати ярлики про "зраду" чи "перемогу", заявив Тишкевич.

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