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Білорусь будуть пробувати на зуб: чого не робить Лукашенко, щоб не злити Росію

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Президент Олександр Лукашенко анонсував важкий рік для держави та її громадян, попередивши, що для Білорусі таким буде не тільки 2019, але і 2020 рік, коли цю країну "будуть дуже сильно "пробувати на зуб", на предмет того, чи гідні ми, якщо конкретизувати, тієї незалежності, про яку ми завжди і всюди говоримо", — заявив Лукашенко.

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