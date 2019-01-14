Білорусь будуть пробувати на зуб: чого не робить Лукашенко, щоб не злити Росію

Білорусь будуть пробувати на зуб: чого не робить Лукашенко, щоб не злити Росію410Читати матеріал російською
Президент Олександр Лукашенко анонсував важкий рік для держави та її громадян, попередивши, що для Білорусі таким буде не тільки 2019, але і 2020 рік, коли цю країну "будуть дуже сильно "пробувати на зуб", на предмет того, чи гідні ми, якщо конкретизувати, тієї незалежності, про яку ми завжди і всюди говоримо", — заявив Лукашенко.
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