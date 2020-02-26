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26 лютого • оновлено в 16:51
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Білизна для чоловіків: модна колекція з Австралії

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Австралійський бренд Hommemystere випустив нову колекцію мереживної нижньої білизни для чоловіків.

У ній представлені різні моделі трусів, бюстгалтерів і боді. Фото нового асортименту з'явилися на сайті компанії.

Продукція представлена в п'яти розмірах – від S до XL. Речі виготовляють з мережива, шовку, сатину і поліаміду. Так, наприклад, чоловічий рожевий мереживний боді з прозорою тканиною на спині коштує 28 доларів (687 гривень).

"Цей предмет нижньої білизни практичний і сексуальний одночасно, а таке рідко можна знайти", – написав покупець у відгуках під ним.

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб завжди бути стильною і впевненою, жінці потрібно мати в своєму білизняному арсеналі десять базових речей.

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