Білий смог над Києвом: глава Держспоживслужби розповів про забруднення повітря

Глава ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан порадив мешканцям міста уникати під час спеки автомагістралей та інших місць скупчення транспорту.

За його словами, протягом усього літа в місцях скупчення автомобільного транспорту буде перевищення по сірчаному ангідриду, діоксиду, пилу, формальдегіду та іншим показникам в 5-6-7 разів від гранично допустимої концентрації.

"Що стосується приміських зон, парків, скверів та інших територій, де відсутнє джерело забруднення – то сьогодні повітря відповідає стандартам", – зазначив Рубан.

Він наголосив, що в кожному місті "свій смог" в залежності від джерел забруднення. А в Києві головний забруднювач і причина "білого смогу" в ранкові та вечірні години – це автомобільний транспорт.

Про шкідливі речовини в київському повітрі та про новий "білий смог" – дивіться докладніше в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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