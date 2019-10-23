Бійці ЗСУ знову отримують SMS-ки з дезинформацією: коментар експерта

Ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у прямому ефірі ObozTV прокоментував новини про дивні СМС, які отримують бійці ВСУ на Донбасі.

"У нас є досвід таких кейсів з 2014 року ... коли пересувні станції фіксували такого роду смс, які пропонували бійцям здаватися, говорили, що командири їх покинули. Потім кілька подібних операцій ми фіксували протягом п'яти років. Останній такий сплеск був у період оголошення воєнного стану в 10 областях України, які межували з Росією. Нагадаю, це грудень минулого року. У той період тим самим способом розсилалися смски у областях, де було оголошено військовий стан, зі змістом, схожим на те, що зараз тут всіх відправлять на війну, у всіх відберуть майно, будуть відбирати машини на єврономерах і так далі. Це спецоперації, які спрямовані на дезінформацію і дезорієнтацію населення і військового складу", - заявив Золотухін.

За його словами, на даний момент у збройних силах дійсно є процедури, які відповідають на питання, яким чином працювати командирам із тим, що у бійців і офіцерів на руках телефони, і вони постійно споживають інформацію, і в тому числі обізнані щодо такого роду спецоперацій.

"Мені зараз складно проаналізувати зміст цього меседжу. Можливо там дійсно двох-тришаровий сенс, який спрямований на те, щоб дискредитувати саму ідею розведення, навпаки - вкинути таку інформацію для того, щоб вона була атакована, створити ситуацію, коли бійці на лінії зіткнення вважатимуть , що будь-які меседжі, пов'язані з розведенням, це така деза і маніпуляція", - зазначив експерт.

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