Бійці "Азову" залишаються на своїх позиціях в Золотому

Добровольці з-поміж ветеранів полку "Азов" залишаються у Золотому Луганської області, де 29 жовтня відбулося розведення сил.

Про це заявив лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, передають "Новости Донбасса".

"Для хлопців нічого абсолютно не змінилося. Вони обіцяли стояти там, захищати територію і людей – українських, найперше людей, якщо армія залишить свої позиції. Вони залишаються там", – сказав він.

Лідер націоналістичної партії наголосив, що в його соратників у Золотому "є чим захищатися і чим захищати людей".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців у Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив з одним із ветеранів, який виступив проти такого кроку.

Пізніше у мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського із добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти із Золотого зброю.

29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ біля цього населеного пункту. Це підтвердили у штабі ООС і російські терористи "ЛНР".

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