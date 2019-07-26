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Бідолашні: чим між собою міряються українські олігархи

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У одних країнах заможні люди роблять добрі справи, і рівень їхньої доброчесності суспільство і ЗМІ вимірює саме за цим показником.

В інших - багатії купують собі яхти, літаки і будують палаци. Дехто стверджує, що деяким з них могли б позаздрити навіть Східні царі Середньовіччя, за багатством вбрання, розкошів і краєвидами, що відкриваються з довжелезних терас.

Але українські, як вже стало прийнято їх називати, олігархи - птахи іншого польоту. Вони не можуть змагатись із росіянами у довжині і ширині яхт. Проте, є дещо, що є дуже затратно для них і може створити певне доконане оформлення їхнього статусу в Україні.

Футбольні клуби у сукупності з ТВ-каналами, вже мають увійти у перелік найнеобхіднішого для українських олігархів, поруч із приватним літаком, збройною охороною і своєю кишеньковою фракцією в Верховній Раді.

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