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Реформа освіти: результат отриманий на курсах англійської мови будуть включати в табель

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Радниця міністра освіти і науки України Іванна Коберник зазначила, що "індивідуальна освітня траєкторія", як була зазначена в законопроекті "Про повну загальну середню освіту", надає учневі можливість ефективніше використовувати систему освіти і шкільне навчання для того, аби набути саме ті знання, які йому потрібні. І водночас, можливо, перезарахувати ті знання, які він у більшому обсязі отримав за межами школи.

Як приклад вона навела дитину, яка відвідує курси англійської мови і вже має сертифікат відповідного рівня, який значно перевищує шкільну програму. За її словами, цей сертифікат може бути зарахований, а час, в який відбуваються шкільні уроки з цього предмету, учень може витратити на поглиблене вивчення тих предметів, які їй потрібні в цей період. Те саме стосується дітей, які професійно займаються спортом та мають кілька тренувань на день, яку можуть звільнити від занять фізкультурою у школі.

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Іванна Коберник
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