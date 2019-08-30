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Безпека дитини на дорозі: від чого вона залежить

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Експертка з питань безпеки дітей Олена Лізвінська дала поради щодо покращення ситуації із безпекою дітей на дорогах України.

Вона зазначила, що часто причиною нещасних випадків на дорогах стає неправильно поведінка самої дитини. Цю поведінку можуть спровокувати батьки дитини, які змалечку привчають її до порушень правил переходу проїжджої частини, свої прикладом показуючи, що можна це робити і в цьому немає нічого страшного.

У ситуації, коли на дитину навіть і вдягнуть захисний жилет, який привертатиме додаткову увагу до неї на приїжджій частині, такий жилет може не врятувати, якщо дитина порушуватиме правила дорожнього руху.

Експертка заявила, що яскраві елементи одягу є більш помітними. привертають бльше уваги у можуть убезпечити та захистити дитину від неприємностей на дорогах.

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Олена Лизвинська
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