Безоплатна рання діагностика раку: медреформа в Україні

Лікар онколог Антон Шкіряк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував можливість та правила безоплатної ранньої діагностики онкозахворювань в Україні та новини про те, що сімейні лікарі видаватимуть направлення на обстеження для діагностики онкології.

Шкіряк зазначив, що є два різні поняття: "скринінг" та "рання діагностика".

"Зараз ЗМІ підхопили цю тему, та часто плутають ці два поняття. "Рання діагностика" призначається лише тим пацієнтам, які вже мають підозру на наявність онкологічного захворювання, а "скринінг" робиться без наявності відповідних симптомів у абсолютно здорових людей. Рання діагностика буде проводитись саме тим пацієнтам, які вже мають певні скарги, які матимуть підозру на рак та навіть ознаки онкологій. Її буде призначати онколог, адже сімейний лікар не може визначити наявність онкології. І таким пацієнтам справді буде проведено п'ять скопій; це гастроскопія - тобто шлунок, колоноскопія - кішківник, гістероскопія - матка, цистоскопія - сечовий міхур, і бронхоскопія - легені", - заявив Шкіряк.

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