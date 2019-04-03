Безкоштовний скриніг на онкологічні захворювання: названа головна умова

Координатор Асоціації лікарів первинної ланки медицини Євген Кузик зазначив, що для того, аби отримати безкоштовний скриніг, первинне обстеження груп клінічно безсимптомних осіб з метою виявлення випадків онкологічні захворювання, пацієнт повинен мати підписану декларацію із сімейним лікарем. Саме він, за словами Кузика, має зробити первинне обстеження та за їхніми результатами надати направлення на додаткове обстеження.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!