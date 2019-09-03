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3 вересня • оновлено в 18:15
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''Безграмотна'' міністерка освіти вперше відреагувала на скандал

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Міністр освіти України Ганна Новосад, яку нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала за безграмотний пост у соцмережі, вперше відреагувала на інцидент.

Керівниця МОН зазначила у дописі на Facebook, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

"Не боюся визнавати власні помилки, зокрема граматичні, та вчуся на них. Відтепер інакше ставитимуся до того, як веду свій ФБ. Дякую!" – написала Новосад.

Раніше українська мовознавиця, громадська і політична діячка, членкиня політради ГО "Свобода" Ірина Фаріон розкритикувала новообрану керівницю МОН Ганну Новосад за пост у соцмережі.

Так, Фаріон заявила, що міністерка зробила безліч помилок, описавши у Facebook роботу Нової української школи і своїх пріоритетів на посаді.

Мовознавиця навіть виправила деякі помилки Новосад, проте в постскриптумі вибачилася перед фоловерами, що пропустила деякі з них.

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