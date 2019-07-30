Без параду: Хода Гідності та концерт на Хрещатику

Активіст та ветеран АТО Мирослав Гай прокоментував відсутність святкового параду під час святкування Дня незалежності України.

Він заявив, що суспільство було дуже обурене новинами, що парад скасовується, адже, на думку Гая, парад вже став почесною традицією. Громадянське суспільство так багато про це писало у соцмережах, виступало на телебаченні, про це говорили і військові, і політики, що навіть з'явилися абсолютно альтернативні державні ініціативи проведення заходів в цей день, додав активіст. Всі зрозуміли, що параду не буде, але вирішили пройтися по Хрещатику із добровольцями, військовими, волонтерами, представниками громадянського суспільства. Зокрема, різні політичні сили робили таку ініціативу, пояснив експерт.

На його думку, в офісі президента Зеленського зрозуміли помилку, якої припустилися. Вони думали, що цей крок буде популярним, а він виявився непопулярним, вважає експерт. Тоді вони вирішили взяти ініціативу у свої руки - але не відновлювати військовий парад, а зробити свій захід із концертом, який також буде дуже дорогим, додав ветеран.

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