Без недоторканості Україна може перетворитись на квазімонархію: політолог

Директор міжнародного інституту демократій Сергій Таран прокоментував процес зняття недоторканості із народних депутатів в Україні.

Він зазначив, що цей законопроект був поданий ще у попередньому скликанні ВР тодішнім президентом України Петром Порошенком. Таран абсолютно не здивований, що його проголосували, тому що не проголосувати його просто не могли. Навколо цієї теми було дуже багато спекуляцій протягом останніх 20 років. За цей час українські політики дуже багато обіцяли і дуже багато цих обіцянок не виконували.

Проте експерт нагадав про "дуже темні часи" української демократії, часи президентства Кучми та Януковича, коли лише депутатська недоторканість врятувала опозицію та демократію в Україні. Маючинедоторканість у ті часи депутати мали можливість організовувати мітинги, протести, вони витягували людей з в'язниці.

Тому зараз, коли ця норма знята, дуже важливим є то факт, щоб більшість та меншість виступили із конкретними гарантіями прав опозиції, додав він. Таран наголосив, що те, що відбувається зараз - це хайп, щоб продати емоції народу. Зняття недоторканності може використовуватись, щоб змушувати депутатів підкорюватись волі президента.

Експерт наголосив, що окрім зняття недоторканості можуть ввести закон про наклеп, дія якого буде розповсюджуватись на народних обранців. Наклепом у такому випадку може стати будь-яка думка, висловлена депутатом поза межами парламенту.

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