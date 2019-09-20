Белька не звинувачуватимуть у теракті, пожиттєвого не буде

З Олексія Белька, який 18 вересня захопив і погрожував підірвати міст Метро у Києві, зняли звинувачення у підготовці теракту. При собі у нього було лише два види зброї.

Це – карабін і помпова рушниця, з якої він вистрілив у дрон правоохоронців. Про це повідомили на брифінгу поліції Києва 19 вересня.

Незважаючи на погрози підірвати весь міст, вибухівки при собі у нього не виявили. Також її не знайшли в ході обшуків у нього вдома. Сам затриманий на допиті зізнався, що не збирався нічого підривати, а хотів привернути увагу. Після повернення із зони АТО у нього були фінансові проблеми, він не міг влаштуватися на роботу.

"Звинувачення у підготовці теракту зняли, зброї і вибухівки на обшуках не знайшли", – повідомив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

Він зазначив, що у затриманого взяли зразки крові для перевірки на наркотики і алкоголь, але їхні результати стануть відомі пізніше.

Водночас глава МВС Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що "мінер" був під дією наркотиків.

У поліції повідомили, що інкримінують Бельку дві статті: хуліганство і неправдиве повідомлення про мінування. Санкція статей передбачає до 7 років позбавлення волі. Спочатку НП кваліфікували як загрозу теракту, за що затриманому загрожувало довічне ув'язнення.

Крім цього, Белька відправлять на експертизу, щоб перевірити його на осудність.

Як писав OBOZREVATEL,18 вересня близько 16:00 підозрілий чоловік зі зброєю влаштував стрілянину на мосту Метро і погрожував підірвати споруду. Кілька годин поспіль рух автомобілів і метро було обмежено, а на дорогах утворився транспортний колапс. Подію кваліфікували як підготовку теракту.

Спочатку повідомлялося, що чоловік нібито вимагав від влади України "припинити капітуляцію на Донбасі", але пізніше стало відомо, що він просив привести свою дівчину Олену, з якою у нього був конфлікт.

Після операції спецпідрозділів КОРД і "Альфа" чоловік добровільно здався, не чинячи опору.

У стрільця не знайшли вибухівки, перед штурмом поліції він викинув карабін. Олексію Бельку найняли адвоката.

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