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18 листопада • оновлено в 15:46
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Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России

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Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который сбежал в Москву, нагло заявил, что Одесса якобы является исконно "русским" городом.

Он выразил ложное убеждение в том, что один из крупнейших городов Украины по праву считается неотъемлемой частью несуществующей Российской империи. Бредовыми размышлениями на эту тему он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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