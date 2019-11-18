Беглый экс-нардеп собрался "отдать" Одессу России
Бывший народный депутат Украины Игорь Марков, который сбежал в Москву, нагло заявил, что Одесса якобы является исконно "русским" городом.
Он выразил ложное убеждение в том, что один из крупнейших городов Украины по праву считается неотъемлемой частью несуществующей Российской империи. Бредовыми размышлениями на эту тему он разразился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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