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21 жовтня • оновлено в 14:15
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Базові принципи медреформи вже закладені, їх потрібно почати впроваджувати

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Менеджер експертної групи "Охорона здоров'я" Світлана Бубенчікова у прямому етері ObozTV прокоментувала важливість проведення фармполітики на національному рівні.

"Ну наприклад, у нас діє програма доступні ліки, коли пацієнт або повністю отримує ліки, або з невеликою доплатою. Це чудовий механізм для регулювання цін на ринку лікарських засобів, тому що компанії починають конкурувати за те, щоб їх препарати увійшли у цю програму. Це є один із пріоритетів охорони здоров'я, щоб забезпечити більший вибір, залучення до ринку генеричних препаратів, які по своєму складу і ефективності такі ж самі як і брендові", - заявила експертка.

Вона додала, що від нової очильниці МОЗ вона не дуже чекає новітніх ідей, оскільки базові принципі реформи вже закладені, їх треба взяти, можливо, щось переглянути і почати впроваджувати.

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Світлана Бубенчікова
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