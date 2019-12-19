"Батьківщина" та "ОПЗЖ" просто зривають земельну реформу: економіст

Заступник директора центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував новнини щодо початку роботи ВРУ над законопроектом щодо ринку землі.

"Я би сказав, що "Батьківщина" та "ОПЗЖ" мають бажання продовжувати до нескінченності цей процес. Виглядає так, що для цих партій важливіше продовжувати виставу на камеру, ніж конструктивно спілкуватися по реформі ринку землі. Вони ж не роблять якихось конкретних пропозицій. Вони просто зривають цей процес, а мені, як економісту, хотілося би, щоб було більше дискусій на тему реформи", - заявив Яблуновський

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