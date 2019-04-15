Багато особистого: соціолог пояснив, чому Порошенко вибрав неправильну стратегію на виборах

Соціолог, професор Павло Кутуєв зазначив, що команда чинного президента України Петра Порошенка залишилася "в полоні" традиційної передвиборчої стратегії – концентрації на особистості, протиставлення іншим особистостям, учасникам виборчих перегонів та залучення третіх особистостей, якої у цих виборах став президент Росії Володимир Путін.

Такий підхід, на його думку, міг би додати Порошенку певні відсотки, але коли у виборців відбулося розчарування, за його словами, державною машиною, як такою, а президент країни перебуває на верхівці цієї державної машини, проведення такою "особистісної кампанії" не могло змінити розподіл голосів виборців.

Він наголосив, що тут, в усвідомленні виборців, не відіграє великої ролі те, за що президент юридично несе відповідальність, а за що ні. Тут, як наголосив соціолог, йдеться про сприйняття справедливості і несправедливості, ефективності і неефективності, обіцяного і зробленого.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!