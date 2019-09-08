"Бабине літо" в Україні: прогноз погоди на 9 вересня від ObozTV

Другий тиждень вересня обіцяє бути теплим. В окремих областях України дощитиме, але загалом переважатиме суха і комфортна погода, притаманна класичному "бабиному літу".

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 9 вересня.

На заході небо затягне хмарами, місцями пройдуть короткочасні дощі. Максимум денної температури +27 градусів, вночі +12.

На півночі також хмаритиме, але опадів не прогнозують. Денний максимум +24 градуси, нічний мінімум +13.

На сході за прогнозом суха погода з мінливою хмарністю. Повітря прогріється до +26 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +11.

Південь та Крим – сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря протягом дня +27 градусів, вночі на термометрах +16.

У центральних областях день обіцяє бути сухим та похмурим. Температура повітря: вдень +25 градусів, вночі +13.

У Києві в понеділок небо затягне осінніми хмарами. Денний максимум +25 градусів, нічний мінімум +20.

Як писав OBOZREVATEL, ще 28 серпня відомий синоптик Наталія Діденко повідомила про прихід в Україну "бабиного літа". За її прогнозами, воно триватиме до 11 вересня.

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