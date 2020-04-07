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7 квітня • оновлено в 20:06
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Австрія, карантин і українці, що застрягли: інформація Посла

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Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австрії Олександр Щерба розповів, як проходять карантин громадяни України, які опинилися на момент епідемії в країні. Дипломат також розповів про особливості карантинних заходів в Австрії.

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Підсумки
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