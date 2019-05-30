Авікатастрофа на Рівненщині: Obozrevatel News

Авікатастрофа на Рівненщині

Чотири члени екіпажу вертольота МІ 8, які виконували навчально-тренувальний політ 29 травня, загинули. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ Збройних сил України Facebook. Гелікоптер упав біля села Сестрятин Радивилівського району. На місці катастрофи працюють рятувальні служби і правоохоронні органи. Для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу збройних сил України - генералу Хомчаку взяти розслідування обставин трагедії під особистий контроль. Про це глава держави написав у своєму Твіттері. Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу та Командування Сухопутних військ ЗС України висловили глибокі співчуття рідним та близьким з приводу загибелі льотчиків.

Повернення Саакашвілі в Україну

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одещини Міхеїл Саакашвілі, який учора повернувся в Україну, заявив, що його не цікавлять політичні посади. Однак додав, що буде створювати майданчик для нових ідей. Також Саакашвілі повідомив, що на крісло прем'єр-міністра не претендує. Мовляв, глава держави знайде собі перспективного та симпатичного прем'єра. Саакашвілі запевнив, що допомагати команді президента буде. Екс-очільник Одещини назвав честю бути громадянином України.

Прокоментувала повернення Саакашвілі в Україну й заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль. "Я взагалі не знаю, чому ми даємо йому можливість бути зіркою в нашому інформаційному просторі", — заявила Зеркаль. Вона вважає, що між Зеленським та екс-губернатором Одещини згодом може виникнути конкуренція. Тим часом, у Грузії також відреагували на повернення Саакашвілі в Україну. Місцеві депутати мають намір знову підняти питання про його екстрадицію. Готується звернення прокуратури до української сторони.

Аварія на річці Дунай: є загиблі

Дев’ятнадцятьох людей досі шукають. Сім загинули внаслідок аварії туристичного катера на ріці Дунай у Будапешті. Судно на борту якого було понад три десятки туристів з Азії, перекинулося, коли його вдарив інший катер. Інцидент трапився напроти парламенту Угорщини. Всіх потерпілих доправили до лікарні, де їм надають необхідну допомогу. Катастрофа сталася під час зливи, яка спричинила сильну течію на Дунаї. Надзвичайники припускають , що кількість жертв може зрости.

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