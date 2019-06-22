Атмосфера в Укране изменилась. Жизнь стала более европейской - посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда

В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV посол Португалии в Украине Мария Криштина Серпа ди Алмейда и Анатолий Максюта – председатель правления Института общественно-экономических исследований, экс-первый заместитель министра финансов, экс-первый заместитель министра экономического развития говорили о трудовой миграции, сотрудничестве с международными институтами и вступлении в ЕС и НАТО.

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