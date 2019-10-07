Українська поліція здійснюватиме службу на території розведення військ: речник МВС

Речник МВС Артем Шевченко прокоментував приїзд Білецького та ветеранів АТО на Донбас, а також ситуацію в зоні розведення військ

Це його право як громадянина, заявив Шевченко. Якщо Білецький цією поїздкою не порушує закон, він має повне право. Поки що порушення закону не зафіксовано. А все інше - це політичний піар і спроба набрати політичні бали на цій темі, додав він.

"Інші політики можуть робити все, що завгодно, якщо це не порушує закон. Якщо він не буде порушувати закон, у нас не буде ані зіткнень, ані протистояння - нічого. Поки що таких порушень немає, і сподіваємося, що не буде. А щодо дій сил правопорядку, вони зрозумілі й очевидні - ми будемо нести службу відповідно до норм українського закону на всій території України включно з тими, де можливо відбудеться розведення військових сил ", - заявив Шевченко.

"Вчора заступник голови Нацполіціі Вадим Троян був у Золотому разом з керівником поліції Луганській області Колесником. Спілкувалися з місцевими жителями, відвідали військово-цивільну адміністрацію міста Золоте і села Катеринівка, спланували всі свої дії і заспокоїли громадян, що поліція буде нести службу при будь-яких умовах , навіть якщо військові будуть розведені відповідно до домовленостей на вищих рівнях. Це все одно залишається українська територія, все одно там повинен бути правоохоронний сервіс. Він буде забезпечений силами національної поліції, вони будуть збільшені, в тому числі кількість піших і автомобільних патрулів буде збільшено в цьому районі і так само, як і в Станиці Луганській в середині літа також було багато застережень щодо цього ", - додав він

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